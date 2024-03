Teatro a Civitavecchia, "Cose di tutti i giorni" al Gassman con Denny Mendez • Terzo Binario News

Brava, intensa, matura. E anche bella. Il che ovviamente non guasta. La splendida Denny Mendez, nel 1996 eletta prima Miss Italia di origine non italiana, approda al Nuovo Sala Gassman. Domani e venerdì (sempre alle 21) sarà protagonista, insieme a Francesco Branchetti, che cura anche la regia, di “Cose di tutti i giorni”, opera scritta da David Norisco, uno dei più quotati autori del nostro Paese.

Una commedia amara, nella quale la Mendez interpreta un personaggio <difficile e lontano da me>, come lei stessa ha sottolineato. In scena è infatti Rina, moglie e madre che ha cercato di trasmettere ai figli, un maschio e una femmina, i valori in cui ha sempre creduto: amore e onestà per la famiglia. Una donna forte, che proprio per tenere uniti i suoi affetti ha sempre evitato di vedere l’infedeltà seriale del marito. Ma a certo punto il suo mondo rischia di crollare quando la figlia decide di separarsi dal consorte, che scopre avere una storia con una donna trans e quando il figlio le confessa la sua omosessualità.

Il tutto la porterà a rimodulare la sua esistenza e i suoi valori borghesi non senza momenti di sincera sofferenza. Sul palco, insieme alla Mendez e a Branchetti, i figli saranno impersonati da Isabella Giannone e José de La Paz, dominicano come la bella Denny.

In occasione della Giornata della Donna, il direttore artistico del Gassman Enrico Maria Falconi ha fissato il costo dei biglietti per le signore a 5 euro. Per informazioni tel. 328/1224154