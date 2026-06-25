Nuova illuminazione a Borgata Aurelia • Terzo Binario News

Prendono il via a Borgata Aurelia i lavori per il potenziamento della rete di pubblica illuminazione, nell’ambito del progetto avviato dall’Amministrazione comunale con l’adesione alla Convenzione CONSIP “Servizio Luce Ed. 4 – Lotto 8”. L’intervento totale prevede l’installazione complessiva di 306 nuovi punti luce sul territorio comunale, una parte significativa dei quali destinata proprio al quartiere di Borgata Aurelia.

Le prime attività riguarderanno in particolare Via Riccardo Zandonai e Via Bonaventura Somma, dove l’installazione di 33 nuovi impianti renderà necessaria l’istituzione temporanea del divieto di sosta.

Su Via Zandonai il divieto interesserà entrambi i lati per l’intera lunghezza della strada, mentre su Via Somma sarà limitato al lato mare; in entrambi i casi le limitazioni saranno in vigore dal 29 giugno al 20 luglio 2026, per il tempo necessario al completamento dei lavori. I cittadini residenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica che verrà collocata e a organizzarsi di conseguenza per la sosta dei veicoli nel periodo indicato.

«L’avvio di questi lavori a Borgata Aurelia è il segno concreto di un’attenzione che questa Amministrazione rivolge ai quartieri, a partire da quelli che per troppo tempo hanno atteso interventi di questo tipo», dichiara l’Assessore Patrizio Scilipoti. «Una nuova illuminazione pubblica significa strade più sicure, spazi più vivibili e una qualità della vita migliore per chi quei luoghi li abita ogni giorno. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per i disagi legati al divieto di sosta, che sono temporanei e necessari: il risultato sarà un quartiere più luminoso e quindi più sicuro.».

L’intervento si inserisce in un programma che impegna l’Amministrazione, attraverso il gestore ENEL SOLE, nell’ammodernamento e nell’estensione del servizio di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la vivibilità e l’efficienza energetica delle aree interessate. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione.