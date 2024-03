Rosario Sasso confermato presidente di Avo Ladispoli • Terzo Binario News

AVO Ladispoli (Associazione Volontari Ospedalieri ODV) ha rinnovato le cariche sociali

Il nuovo direttivo continuerà per altri 4 anni, con amore e solidarietà, il proprio servizio che è iniziato 36 anni fa, sul territorio, con 4 amiche. E da allora, ne ha fatta di strada… L’impegno dei volontari negli anni ’90 era rivolto soltanto ai malati, ma con il passare del tempo, erano aumentate le richieste bisognose di aiuto e da allora, le due ore di servizio, sono state dedicate anche alle persone fragili, agli anziani, ai ragazzi diversamente abili, ed operando nelle strutture socio-sanitarie come la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) San Luigi Gonzaga di Ladispoli, l’Ospedale Padre Pio di Bracciano, la RSA San Raffaele di Trevignano, l’assistenza domiciliare e dal 2016 l’AVO porta avanti il progetto denominato: “Il Nido dei Nonni”.

Nel nuovo direttivo è stato riconfermato presidente Rosario Sasso, Annarita Pirisi, storica volontaria e più volte presidente è stata nominata vice presidente. Completano il direttivo Fabiana Iavarone, Teresa Fiorentino, Sandro Paris, Federico Capaldo e Walter Muollo. AVO Ladispoli inoltre organizza ogni anno un corso gratuito per nuovi volontari a cui tutti possono partecipare a partire dai 18 anni.

Contatti Avo Ladispoli tel.3392161433 – 3281535782

e-mail avo.ladispoli@libero.it facebook: “Avo Ladispoli”

sito: avoladispoli.blogspot.com

AVO Ladispoli coglie l’occasione per invitare a donare il 5×1000 con la dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 91010540580. Grazie