Dalla Terra allo spazio, un team internazionale guidato dal Gruppo Astrofili Palidoro scopre una nuova "Super-Terra" a 28 anni luce da noi • Terzo Binario News

Il mondo dell’astronomia celebra oggi un importante successo scientifico. Un team di ricerca internazionale, composto dagli astronomi Giuseppe Conzo, Mara Moriconi e Silvio Antonio Corrêa Jr., ha annunciato la scoperta e la caratterizzazione di un nuovo esopianeta, denominato Gliese 48 b, situato a soli 28 anni luce dal nostro Sistema Solare.

Lo studio, pubblicato sull’autorevole Open European Journal on Variable Stars (OEJV), segna un passo avanti fondamentale nella comprensione dei sistemi planetari che orbitano attorno alle stelle di classe M, comunemente note come nane rosse.

Una sfida scientifica durata 15 anni

La scoperta di Gliese 48 b non è stata una passeggiata. Le stelle nane rosse sono note per la loro intensa attività magnetica, che genera variazioni sulla superficie stellare in grado di “mimare” il segnale gravitazionale di un pianeta, portando spesso gli astronomi a conclusioni errate.

Per superare questo ostacolo, il team ha condotto un’analisi rigorosa e monumentale, integrando 15 anni di dati provenienti da diverse fonti:

Dati spettroscopici: Sono state utilizzate le osservazioni ad alta risoluzione ottenute dagli strumenti CARMENES e HIRES.

Sono state utilizzate le osservazioni ad alta risoluzione ottenute dagli strumenti CARMENES e HIRES. Dati fotometrici: Il team ha integrato le informazioni raccolte dalla missione spaziale TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA.

Grazie a questo approccio multidisciplinare, i ricercatori sono riusciti a isolare con precisione il segnale del pianeta dal “rumore” magnetico della stella, confermandone la natura dinamica con un grado di confidenza scientifica molto elevato.

Un mondo di tipo “Super-Terra”

Gliese 48 b si presenta come un pianeta di tipo “Super-Terra”, con una massa minima stimata di circa 8 volte quella del nostro pianeta. L’aspetto più affascinante della scoperta riguarda la sua orbita: il pianeta si trova all’interno della cosiddetta “Zona Abitabile Ottimistica”. Sebbene non vi sia ancora la conferma di un’atmosfera in grado di trattenere il calore, la posizione del pianeta suggerisce che, a seconda delle sue proprietà chimico-fisiche, potrebbero teoricamente esistere condizioni tali da permettere la presenza di acqua allo stato liquido sulla superficie.

“Questa scoperta rappresenta non solo un successo per il nostro team, ma una testimonianza di come la collaborazione internazionale e l’analisi meticolosa di archivi dati a lungo termine possano ancora regalarci scoperte sorprendenti nel nostro vicinato galattico,” dichiara il team di ricerca.

Impatto e prospettive future

Il Gruppo Astrofili Palidoro conferma, con questo studio, il suo ruolo attivo nella ricerca astronomica di alto livello. La caratterizzazione di Gliese 48 b arricchisce il catalogo degli esopianeti noti e fornisce un nuovo, prezioso caso studio per i futuri telescopi spaziali (come il James Webb), che potranno studiare la composizione atmosferica di mondi simili a questo.

L’articolo scientifico integrale è disponibile per la consultazione pubblica sul sito della rivista OEJV: https://oejv.physics.muni.cz/ issues/oejv_0273.pdf .

Giuseppe Conzo