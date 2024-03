"Aumentano aggressioni ed eventi critici nelle carceri del Lazio" • Terzo Binario News

L’allarme lanciato dalla Fns Cisl

“Aggressioni aumentate in questi giorni nei confronti del personale di polizia penitenziaria ed solo per citarne alcune.

In data 29 Febbraio avevamo segnalato un’altra aggressione avvenuta nel carcere di Civitavecchia, 10 giorni di prognosi un soggetto nord africano con diversi precedenti, ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria preposto alla vigilanza presso la casa reclusione Istituti Penitenziari di Civitavecchia Nc – Aurelia.

In data 28 Febbraio aggressione ad agenti della Polizia Penitenziaria nella Casa circondariale di Viterbo -ad opera di un detenuto senza alcun motivo plausibile, ha aggredito due unità di Polizia Penitenziaria . Purtroppo per le due unità la prognosi è stata rispettivamente di 07 giorni.

In data 12 Febbraio un detenuto ha causato esplosioni lanciando bombolette incendiarie e barricandosi in cella presso la casa reclusione Istituti Penitenziari di Civitavecchia Nc – Aurelia.

Ulteriore criticità registarta è quella dei decessi in carcere: un detenuto deceduto nella notte tra il 19 e il 20 Febbraio nella CR Rebibbia, mentre nel lazio si è registrato il 17 °detenuto deceduto in carcere, 11 Febbraio 2024, c/o la casa circondariale di Latina .

Non meno criticita è la situazione delle carecri per minori.

Nell’Istituo Penale per i Minorenni di Casal del Marmo- Roma gli ingressi sono passati da 143 a 177 dove attualmente si registra una presenza di 50 giovani reclusi (erano 46 a fine dicembre), mentre agli ingressi negli Ipm in Italia si è passati da 713 a 1.143.

Considerato che “decreto Caivano” , prevede l’estensione dell’applicazione della misura cautelare in carcere anche per fatti di lieve entità, si innesta in una tendenza di incremento costante dei numeri della giustizia minorile che si sta sviluppando da oltre un biennio e che trova corrispondenza anche nella Regione Lazio. A livello regionale e non solo i numeri complessivi di minorenni e giovani adulti presi in carico dai servizi della giustizia minorile e gli ingressi nell’anno negli istituti penitenziari sono stati costantemente in crescita.

La Fns Cisl Lazio , mediante comunicato congiunto di tutte le sigle sindacali, ha dichiarato lo stato di agitazione nella regione Lazio dove sobo state poste le gravose criticità quali :

ASSENZA DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN TUTTI GLI ISTITUTI E NUCLEO CITTADINO ROMA CON URGENZA RICHIESTA DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER QUELLI IN MAGGIORE SOFFERENZA.

ASSENZA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE A CAUSA DELLE CONTINUE AGGRESSIONI.

SOVRAFFOLAMENTO DELLA POPOLAZIONE DETENUTA.

MANCANZA DI UNA ADEGUATA RISPOSTA SANITARIA E GESTIONE DEI DETENUTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE.

GESTIONE ALLA POLIZIA PENITENZIARIA DEL REGIME SANITARIO DELLA SORVEGLIANZA VISTA.

ERRATE DISPOSIZIONI IMPARTITE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEL LAVORO STRAORDINARIO, MANCATO PAGAMENTO DI MISSIONI E BUONI PASTO AL PERSONALE.

ERRATA GESTIONE DELLE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI

Per la Fns Cisl Lazio purtroppo si continua a gravare sugli Istituti Penitenziari, una competenza non propria dato che il personale si trova a gestire anche detenuti con problemi psichiatrici o, peggio ancora, detenuti che dovrebbero essere inviati nelle Rems.

Per la Fns Cisl Lazio occorre intervenire sui vari organi preposti sia dell’Amministrazione Penitenziaria che gli organi preposti alla Sanità, affinché detenuti con problemi psichiatrici siano inviati in strutture idonee e non certo in carcere. Apprendiamo che la Regione Lazio ha rappresentato la difficoltà di reperire personale specializzato da destinare all’interno delle REMS, tale carenza determina l’impossibilità di attivare 30 posti letto attualmente disponibili.

Per la Fns Cisl La Occorre garantire e tutelare il personale poiché non è mai mancato da parte della Polizia Penitenziaria la dedizione a svolgere il proprio mandato istituzionale, garantendo la sicurezza non solo delle carceri ma di tutta la comunità.

Per le motivazioni sopra esposte la Segreteria Regionale ha richiesto agli uffici preposti interventi immediati tali da risolvere le questioni segnalate, anche, con uno scorrimento di mobilità di polizia penitenziaria dalle attuali graduatorie.