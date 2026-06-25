Trasporto scolastico 2026/2027, aperte le iscrizioni allo scuolabus di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico (Scuolabus) per l’anno scolastico 2026/2027.

Le domande potranno essere presentate dal 24 giugno 2026 al 24 luglio 2026.

Possono richiedere il servizio gli alunni residenti frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale e, compatibilmente con la disponibilità dei posti residui, anche gli alunni non residenti.

La domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata a Civitavecchia Servizi Pubblici Srl:

• tramite PEC all’indirizzo: civitavecchiaservizipubblicisr l@legalmail.it

• oppure presso l’Ufficio Protocollo (Via Terme di Traiano, 42 – Villa Albani) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00.

Non saranno prese in considerazione modalità di invio differenti.

I moduli di iscrizione (domanda, eventuale richiesta di esonero e di rinuncia) sono disponibili presso gli uffici di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl e online sul sito del Comune di Civitavecchia e di Civitavecchia Servizi Pubblici.

Le domande saranno valutate da apposita Commissione secondo criteri di priorità stabiliti dal regolamento comunale del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico.

È previsto il pagamento di una quota di compartecipazione, determinata in base all’ISEE del nucleo familiare.

Per usufruire delle agevolazioni, è necessario allegare l’attestazione ISEE in corso di validità; in caso contrario, verrà applicata la fascia tariffaria più elevata.

La tariffa dovuta per eventuali altri figli iscritti al servizio è ridotta al 25% per il secondo figlio e al 50% per i successivi.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA in un’unica rata (entro il 30 settembre 2026) oppure in due rate (prima rata entro il 30 settembre 2026 – seconda rata entro il 30 gennaio 2027).

Qualora sussistano le condizioni di accesso garantito al servizio, l’utente dovrà presentare l’istanza utilizzando il modulo “B” – Esoneri 2026 2027.

La rinuncia al servizio potrà avvenire in qualsiasi momento, previa presentazione a Civitavecchia Servizi Pubblici Srl del modulo “C” – Rinuncia, debitamente compilato. In caso di ritiro dal servizio senza la presentazione del modulo “C”, l’utente dovrà comunque versare la quota annuale.

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