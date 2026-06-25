"Cerenova e Campo di Mare nel mirino dei ladri, serve sorveglianza" • Terzo Binario News

L’allarme lanciato dagli abitanti

“Da troppo tempo i cittadini di Campo di mare e di Cerenova sono costretti a convivere con una situazione ormai diventata insostenibile.

Tentativi di effrazioni, furti nelle abitazioni e incursioni notturne si susseguono con una frequenza tale da trasformare il timore in una condizione quasi quotidiana-

Molti cittadini trascorrono le notti in allerta, temendo di trovarsi all’improvviso nelle loro abitazioni dei male intenzionati. La serenità che dovrebbe essere un diritto fondamentale è stata sostituita dall’angoscia e dal senso di abbandono e di impotenza.

Riteniamo che non siamo più di fronte a episodi sporadici, ma a una vera emergenza che colpisce l’intera comunità.

Essendo un argomento persistente ai danni morali si aggiungono quelli economici : sistemi di allarme da istallare beni da sostituire dopo furti e danneggiamenti. Sono costi che i cittadini già derubati dei loro loro beni stanno sostenendo da soli mentre cresce la convinzione che quanto fatto finora non sia sufficiente a contrastare in maniera efficace il fenomeno.

In vista delle future elezioni amministrative chiediamo ai candidati sindaci e a tutta la politica di rendere noto quali iniziative hanno ad oggi preso e quali intendano intraprendere a riguardo. Attendiamo risposte chiare impegni verificabili e fatti dimostrabili non semplici promesse elettorali.

Confidiamo nella sua attenzione verso un tema che coinvolge direttamente la qualità della vita e la sicurezza della nostra comunità .

Questa nostra iniziativa non pone alcuna censura nei confronti della locale stazione dei carabinieri che operano al meglio con un organico ridotto”.

i cittadini della zona