Tuffi nelle fontane, doppio intervento di Roma Capitale • Terzo Binario News

Duplice intervento, nel giro di poche ore, da parte degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale a tutela del patrimonio storico e artistico- monumentale della città.

Durante i servizi di vigilanza nel Centro Storico, gli operanti hanno eseguito un primo intervento nella tarda serata di martedì 23 giugno a fontana di Trevi per bloccare un 29enne, proveniente dalla Nuova Guinea, mentre era intento ad immergersi all’interno della fontana monumentale.

Nei confronti del soggetto sono stati elevati verbali per un importo di complessivo di circa 550 euro, con l’annessa misura dell’ordine di allontanamento.

Poche ore dopo, durante la notte tra martedì e mercoledì, un’altra pattuglia, sempre del I Gruppo Centro, ha individuato un uomo di nazionalità ucraina all’interno della Fontana dei Quattro Fiumi, in Piazza Navona. Il soggetto, di 54 anni di età, è stato immediatamente fermato e, accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale al fine di completare le procedure di identificazione, sono state applicate le relative sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e, contestualmente, l’ordine di allontanamento.