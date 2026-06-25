Nel mercato del Santa Marinella tante riconferme e l'arrivo di Simmi • Terzo Binario News

Si sta componendo il mosaico Santa Marinella per la prossima stagione in un mix di riconferme e nuovi arrivi.

Fra coloro che continueranno a vestire la casacca rossoblù c’è il portiere Carlo Emanuele Coronas. «Il giovane classe 2006, dopo l’esordio assoluto in Promozione nell’annata appena conclusa, che lo ha visto collezionare 27 presenze, riparte da quanto di buono fatto per migliorarsi e per dare un grande apporto alla nuova stagione che si presenta altamente competitiva».

Con lui, riconfermato Jacopo Astorelli giovane santamarinellese classe 2007. «Talentuoso attaccante esterno che al suo esordio nel secondo campionato regionale, ha realizzato 6 reti tutte di pregevole fattura, come quella al ’90 in casa dell’Atletico Cimina».

In mediana resta Francesco Cuomo, anche lui cittadino della Perla classe 2002 «che, in 5 campionati di Promozione, ha racimolato 119 presenze e 4 reti. Ha iniziato nel 2022/2023 come under e non è più uscito dal giro della prima squadra. Gioca centrocampista centrale».

Infine resta Federico Scala classe 2007, anche lui santamarinellese e cresciuto nel settore giovanile di via delle Colonie. «Trottolino di centrocampo, dimostrandosi calciatore generoso e affidabile. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 28 presenze e ha messo a referto anche una rete. Ad ottobre è stato premiato per il suo curriculum calcistico giovanile al Cultura e Sport di Santa Marinella con il “Luca Bacheca” come giovane calciatore di talento».

Per quanto attiene i nuovi arrivi, ecco un nuovo perno della retroguardia. Si tratta di Gianluca Simmi, fresco vincitore del campionato di Promozione con la corrazzata Borgo Palidoro. Dopo quello del bomber Andrea Moretti, altro colpaccio del direttore sportivo rossoblù Massimo Protani. Questi dice: «Simmi è un calciatore molto esperto, un ragazzo che conosco bene avendolo avuto a Fregene. Ha esperienza da vendere, avendo disputato campionati di Eccellenza e serie D a Civitavecchia e Civita Castellana per sei anni. Per le sue caratteristiche umane, è un punto di riferimento in campo e fuori. Un ragazzo serio che sicuramente ci farà fare un salto di qualità in termini di mentalità di squadra e negli allenamenti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Simmi è un centrale arretrato che, oltre a difendere, possiede una visione di gioco da centrocampista e una tecnica molto importante, un elemento capace di uscire palla al piede. Anche da dietro riesce a dettare i tempi alla squadra ed è bravo a guidare i calciatori più giovani. Oltre a ciò, riesce a ricoprire vari ruoli a centrocampo. Secondo noi è sicuramente un altro acquisto di livello e di categoria, pensiamo che la squadra si stia rafforzando in modo concreto»

Quindi le parole di capitan Alessio Gallitano: «Sono pronto a ripartire ancor più carico, non vedo l’ora di cominciare. La fascia che indosso da anni è per me un onore perché in passato è stata sul braccio di Nello Savino e Claudio De Santis. Ringrazio i tifosi per il sostegno fino ad oggi e che sono sicuro che arriverà anche in futuro. Credo fortemente nel progetto della società e già mi sto allenando perché c’è una stagione da riscattare e dobbiamo farci trovare pronti».

E a proposito di santamarinellesi, a Tarquinia hanno fatto shopping di ex rossoblù. Intanto, è ufficiale l’approdo di Samuele Cerroni in blugranata. Con lui, sbarca in terra etrusca il centrale difensivo classe 1994 Riccardo Serpieri.