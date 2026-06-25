Aperitivi all’aperto? 3 cocktail con Punt e Mes da provare subito • Terzo Binario News

Quando l’aria si fa più mite e i tavolini all’aperto tornano a riempire le piazze, l’ora dell’aperitivo acquisisce una magia tutta nuova: è il momento in cui ci si concede una pausa dal dovere per sintonizzarsi sulla gioia della convivialità.

Per accogliere l’energia della bella stagione, la mixology contemporanea offre una soluzione perfetta per chi cerca un sorso originale, lontano dalle solite scelte standardizzate.

Il segreto è racchiuso in una bottiglia leggendaria che quest’anno continua a dominare i banconi internazionali: Punt e Mes, l’aperitivo nato a Torino nel 1870 che unisce un punto di vermouth e mezzo di amaro in un equilibrio prodigioso. A differenza dei comuni vermouth rossi, la marcia in più di questo prodotto risiede nell’utilizzo della China Rossa (Cinchona succirubra), una preziosa corteccia originaria del Sud America nota per le sue proprietà toniche e digestive. Lavorata attraverso un delicatissimo processo artigianale, la china dona al blend una personalità dolceamara unica. Al naso sprigiona calde note speziate di cannella e chiodi di garofano unite a scorze d’arancia e assenzio, mentre al palato si rivela cremoso, sapido ed estremamente persistente nel suo finale amaro. Se vuoi stupire i tuoi amici durante un aperitivo all’aperto, ecco tre storiche ricette che esaltano le sfumature di questa icona del design e del gusto italiano: Punt e Mes & SodaIl re indiscusso dei sorsi dissetanti ed estivi, perfetto per chi ama la massima pulizia gustativa. La preparazione è di una semplicità disarmante: in un bicchiere colmo di ghiaccio, unisci in parti uguali 4,5 cl di Punt e Mes e 4,5 cl di soda ben fredda. Mescola leggermente e guarnisci con una scorza d’arancia. La frizzantezza della soda agisce come un amplificatore naturale, sollevando le note eteree degli agrumi e liberando sul finale l’intrigante nota terrosa e affumicata della china. Milano-Torino (Mi-To)Un pilastro della miscelazione storica italiana che celebra l’asse d’oro del bere bene. In un tumbler basso con abbondante ghiaccio, miscela 4 cl di Punt e Mes e 4 cl di Carpano Botanic Bitter. Completa con un twist di scorza d’arancia per sprigionare gli oli essenziali. Qui la china del vermouth dialoga magnificamente con le botaniche del bitter, creando un sorso robusto, aromatico e piacevolmente amaricante, ideale per accompagnare finger food saporiti. Punt e Mes Negroni (Twist Classico)Per l’imbrunire, quando l’aperitivo si fa più intenso e strutturato. Sostituisci il classico vermouth rosso in parti uguali (3 cl) con Punt e Mes, unendolo a 3 cl di Gin e 3 cl di Carpano Botanic Bitter. Mescola nel bicchiere con ghiaccio e guarnisci con una fetta d’arancia. La presenza della china aggiunge una spina dorsale amara e speziata che irrobustisce il carattere del gin, regalando al drink una profondità vellutata e una persistenza da veri intenditori.Portare in tavola Punt e Mes significa onorare un rituale italiano fatto di ironia, stile e immediatezza: il modo migliore per dare tutto un altro ritmo alle tue serate all’aperto.