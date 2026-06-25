“Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” parte con l'omaggio a Morricone • Terzo Binario News

Parte con numeri da record e numerosi appuntamenti già sold out in prenotazione, la prima settimana di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea per tutta l’estate presso la fortezza affacciata sul mare.

La stagione prende il via il 26 giugno con “Omaggio a Morricone”, un viaggio attraverso le più celebri colonne sonore del cinema italiano. Un percorso emozionale che celebra il ruolo della musica nella storia della settima arte, rendendo omaggio ai grandi compositori del cinema e, in particolare, al genio di Ennio Morricone. Dalle atmosfere dei western alle melodie più intense del cinema d’autore, il pubblico sarà accompagnato in un racconto fatto di note diventate patrimonio della memoria collettiva. Sul palco una formazione d’eccezione composta da violino, violoncello e pianoforte, impreziosita dalla presenza di un soprano che interpreterà alcune delle pagine più suggestive del repertorio morriconiano.

Il 27 giugno sarà protagonista Alessandro Circiello, volto noto della Rai e promotore della cultura della sana alimentazione, con uno show cooking dedicato ai principi della corretta nutrizione e della dieta mediterranea.

La serata sarà un’occasione per approfondire i temi della cucina italiana, recentemente riconosciuta patrimonio UNESCO, attraverso una dimostrazione pratica e divulgativa. Verranno affrontati argomenti legati alle tecniche di cottura, alla nutraceutica, agli abbinamenti alimentari funzionali all’assorbimento dei nutrienti, nonché alle principali tematiche della sicurezza alimentare e nutrizionale.

Il 28 giugno andrà in scena “La Maledizione dei Caraibi – Il Musical!”, spettacolo originale ambientato nei Caraibi del XVIII secolo. Protagonisti della vicenda sono Jack Sparrow, il giovane fabbro Will Turner ed Elizabeth Swan, figlia del governatore di Port Royal. I loro destini si intrecciano quando il temibile capitano Hector Barbossa rapisce Will a causa di un antico legame con suo padre.

Nel corso dell’avventura, ai protagonisti si unirà Angelica, figlia del pirata Barbanera, dando vita a una rocambolesca ricerca tra misteri, antiche maledizioni e leggende della pirateria. Ad attenderli vi sarà anche il celebre Davy Jones, custode di un segreto racchiuso in un misterioso forziere.

Con musiche originali di Emanuele Stracchi e la regia di Valeria Nardella, lo spettacolo trasporta il pubblico in un universo suggestivo e avventuroso. Il cast, composto da performer professionisti, recita, canta e danza dal vivo per tutta la durata dello spettacolo, mentre scenografie e costumi contribuiscono a ricreare fedelmente le atmosfere dell’epoca.

Il 30 giugno sarà la volta de “Il Puff di Lando Fiorini al Castello”, una serata dedicata alla più autentica tradizione dello spettacolo romano, tra musica dal vivo, comicità, satira e intrattenimento popolare.

Lo spettacolo si ispira allo storico cabaret “Il Puff”, fondato da Lando Fiorini nel cuore di Trastevere e diventato negli anni un punto di riferimento della cultura e dello spettacolo romano. Attraverso canzoni, sketch, monologhi, improvvisazioni e momenti di interazione con il pubblico, la serata ricreerà l’atmosfera ironica e coinvolgente che ha reso celebre il cabaret capitolino.

A condurre l’evento sarà Francesco Saverio Fiorini, erede artistico e culturale di Lando Fiorini, impegnato da anni nella valorizzazione della tradizione romana e della sua eredità musicale e teatrale. La sua presenza rappresenta un ideale collegamento tra la storia dello storico locale e il pubblico contemporaneo, mantenendo vivo quello spirito di convivialità e partecipazione che ha caratterizzato generazioni di spettatori.

Completa la programmazione culturale la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, dedicata a una delle icone più amate e riconoscibili della storia del cinema. Attraverso oltre cento opere, l’esposizione racconta il mito di Marilyn Monroe attraverso gli sguardi e i linguaggi di numerosi artisti contemporanei.

La mostra si articola in due sezioni principali: la prima raccoglie trentasei opere dedicate all’attrice, tante quanti furono gli anni della sua vita, commissionate dal curatore Paolo Pancaldi a trentasei artisti contemporanei; la seconda presenta una prestigiosa selezione di opere provenienti da collezioni private, realizzate dagli anni Sessanta a oggi, con lavori firmati da Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lamberto Pignotti e altri importanti protagonisti dell’arte contemporanea.

Ideata e curata da Paolo Pancaldi, storico operatore culturale, l’esposizione rappresenta un progetto in continua evoluzione che, nel corso degli anni, si è arricchito di nuove opere e contributi artistici, rendendo ogni edizione unica.

L’offerta culturale del Castello si completa con le visite guidate del Borgo e del Battistero, in programma nei fine settimana, e con la riapertura della Torre Saracena, visitabile dal martedì alla domenica con accompagnamento dedicato.

La rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” è promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più accessibile il complesso monumentale di Santa Severa.

A partire dal 26 giugno cambierà, inoltre, l’orario di apertura del complesso monumentale, che sarà accessibile al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle 24.00.