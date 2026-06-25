Caldo: bollino giallo su Civitavecchia, rosso su Roma e Viterbo • Terzo Binario News

Si va verso il fine settimana più caldo e torrido degli ultimi anni per l’Italia: secondo l’aggiornamento quotidiano del Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, saranno 18 le città (sulle 27 considerate) da “bollino rosso”:

Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Venerdì 26 giugno, “bollino giallo” per altre 9 città (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste) e nessun “bollino arancione”; sabato 27 giugno invece l’afa aumenta e arriva il “bollino arancione” per 5 città (Campobasso, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste), mentre resta il “bollino giallo” per altre 3 (Cagliari, Catania e Messina).

Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il “bollino giallo” (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche