Campiello a Civitavecchia, i cinque autori finalisti della 64sima edizione alla Fontana del Vanvitelli • Terzo Binario News

A Civitavecchia, nella splendida cornice della Fontana del Vanvitelli, abbiamo ospitato l’incontro con i cinque autori finalisti della sessantaquattresima edizione del Premio Campiello.

Un appuntamento organizzato in collaborazione con la Fondazione Campiello e l’Autorità di Sistema Portuale, patrocinato dal Comune di Civitavecchia, dalla Fondazione Cariciv e con il supporto di Edison, Enel, Tirreno Power, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Umana e Molinari.

Presenti in platea numerosi Ospiti illustri, rappresentanti del mondo dell’industria, della cultura e delle istituzioni, oltre a tanti appassionati di letteratura. Alla serata, condotta dal giornalista e conduttore Rai Tre Giampiero Marrazzo e da Alessandra Tedesco, giornalista e conduttrice di Radio 24, hanno contribuito anche alcune realtà culturali della città come l’Associazione Book Faces, la Fidapa Civitavecchia, la Proloco Civitavecchia e in qualità di volontari tanti studenti delle scuole superiori cittadine insieme ai loro docenti.

“L’incontro con la cinquina dei finalisti del Premio Campiello in questo luogo meraviglioso a Civitavecchia, giunto alla sua quinta edizione, è un orgoglio per Unindustria”, ha commentato il nostro Presidente Giuseppe Biazzo. “E’ un momento di unione tra cultura e mondo delle imprese per noi fondamentale”.

“Crediamo fermamente che la cultura e l’impresa siano la leva strategica per la crescita del nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente di Unindustria Civitavecchia, Fabio Pagliari. “Siamo ben felici di ospitare questo incontro”.

“Questo è ormai un appuntamento consolidato che ci fa piacere rivivere ogni anno e che vuole essere anche un momento di networking, di relazione tra imprese e istituzioni all’interno di un territorio, come quello di Civitavecchia, che rappresenta per il Lazio un’area di grande rilevanza in termini di sviluppo, soprattutto per quelle che sono le nuove tendenze e quindi nuove energie, economia del mare, economia circolare e logistica. Temi sui quali stiamo lavorando molto”, ha evidenziato Cristiano Dionisi, Presidente della nostra Piccola Industria.