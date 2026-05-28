Stadio della Roma: convenzione tra Commissario, Regione e Campidoglio • Terzo Binario News

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi lo schema di Convenzione tra Commissario di governo per la realizzazione degli stadi, Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di calcio di Pietralata.
La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032.
Con questo testo, vengono individuati gli uffici regionali e ne vengono disciplinati i compiti in merito al procedimento autorizzatorio unico regionale, (PAUR), che consta della valutazione di impatto ambientale e della conferenza di servizi decisoria.