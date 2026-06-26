Pannelli fotovoltaici alla caserma Bruzzesi della Finanza di Civitavecchia • Terzo Binario News

È ufficialmente attivo il nuovo impianto solare sul terrazzo della Caserma “Giacinto Bruzzesi”, sede del Gruppo, del Reparto Operativo Aeronavale e della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.

I lavori, avviati a fine 2025, si sono conclusi di recente con l’accensione ufficiale dei pannelli.

La struttura, nota come il “Quartierone”, è uno storico palazzo nel cuore della città inaugurato nel 1776 da Papa Pio VI, e ospita le Fiamme Gialle da ormai ottant’anni.

Proprio nell’anno del 250° anniversario dalla sua costruzione, l’edificio si rinnova all’insegna della sostenibilità ambientale grazie a un’infrastruttura moderna progettata per alimentare la sede militare con energia pulita.

L’opera, inserita in un più ampio piano di intervento nell’ambito del Comando Regionale Lazio che ha visto interessate ben 16 caserme, comprende 204 pannelli fotovoltaici monocristallini. Secondo le stime, la struttura produrrà circa 120 mila KWh all’anno, rendendo la caserma potenzialmente autosufficiente e garantendo un risparmio economico sui consumi di circa 20 mila euro annui. Per ottimizzare l’autoconsumo anche nelle ore stringenti, il sistema è supportato da 4 batterie di accumulo con una capacità totale di 48 kWh.

L’intervento di efficientamento energetico posto in essere dalla Guardia di Finanza a livello nazionale ha coinvolto 32 caserme in tutta Italia e proseguirà con nuovi progetti nel biennio 2026/2027.