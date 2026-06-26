Lucky bellissimo cucciolo cerca casa e amore • Terzo Binario News

LUCKY bellissimo cucciolo tipo cane lupo cecoslovacco nato 19.12.2025
buono e socievole con tutti.
Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
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aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
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