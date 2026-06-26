Padel di solidarietà a Ladispoli con il torneo benefico per l'Avo Fiumicino • Terzo Binario News

Sport, solidarietà e divertimento si incontrano sabato 27 giugno, a partire dalle ore 16.00, presso il Bola Loca Padel Tennis Club (fitness suite) di Ladispoli, dove si svolgerà il torneo di padel misto “Insieme x AVO”, una manifestazione nata con l’obiettivo di sostenere l’attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 di venerdì 26 giugno e il torneo è aperto a giocatori di ogni livello, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a una giornata che unisce la passione per il padel a un’importante causa benefica.

La quota di iscrizione è di 30 euro a persona e comprende la maglia ufficiale dell’evento. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto ad AVO Fiumicino, contribuendo a sostenere le attività che l’associazione svolge quotidianamente a favore dei pazienti e delle loro famiglie negli ospedali pediatrici e non solo.

Ad arricchire la manifestazione in contemporanea al torneo amatoriale si giocherà la “Padel Charity Cup” dove gli atleti della squadra di Serie C del Bola Loca, insieme ad altri giocatori agonisti, daranno vita a incontri di alto livello tecnico, regalando divertimento sia ai partecipanti che al pubblico. La solidarietà sarà protagonista anche attraverso il montepremi di quest’ultimo : il premio destinato ai vincitori della Charity cup sarà infatti anch’esso interamente devoluto ad AVO Fiumicino, trasformando la vittoria sportiva in un ulteriore gesto concreto di beneficenza.

Durante tutto il pomeriggio sarà possibile conoscere da vicino il lavoro dei volontari AVO, assistere a momenti di intrattenimento con dj set e vivere una vera e propria giornata di sport.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione del Bola Loca Tennis Padel Club con Fitness Suite e ASI (associazioni sportive e sociali italiane) realtà che hanno scelto di sostenere a pieno un evento capace di coniugare sport, aggregazione e attenzione verso il sociale.

“Abbiamo immaginato questo torneo con un obiettivo preciso: utilizzare il padel, uno degli sport più praticati e amati degli ultimi anni, come strumento per fare del bene” – dichiara Matteo Di Berardino, co-ideatore dell’evento e giocatore di II fascia del ranking FITP. “ Vogliamo coinvolgere più persone possibile, dentro e fuori dal campo, perché ogni iscrizione, ogni partita e ogni momento condiviso contribuiranno concretamente a sostenere AVO Fiumicino. Ci tengo anche a Ringraziare Carmen Zullo , presidente dell’ AVO Fiumicino e tutti coloro che hanno creduto in questo evento. Sono convinto che quando lo sport incontra la solidarietà possa nascere qualcosa di davvero speciale.