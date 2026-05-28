Civitavecchia Excellence, presentata la vetrina digitale dedicata alle attività commerciali e alle eccellenze del territorio • Terzo Binario News

Si è svolto l’evento di presentazione di “Civitavecchia Excellence”, progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Roma da Confcommercio Roma insieme a Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Civitavecchia attraverso l’Assessorato al Commercio e l’Assessorato al Turismo, con il sostegno della Fondazione Ca.Ri.Civ., della Pro Loco di Civitavecchia e dell’associazione Mare Nostrum 2000, ha rappresentato un momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze commerciali, culturali e turistiche del territorio.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la piattaforma digitale “civitavecchiaexcellence.it”, una vetrina online gratuita dedicata alle attività commerciali della città e pensata come strumento di promozione integrata del territorio. Il portale raccoglie video interviste agli operatori, un video emozionale dedicato alla città, percorsi urbani, contenuti su arte e cultura, prodotti tipici locali ed eventi del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’identità e l’attrattività di Civitavecchia.

All’evento ha preso parte anche ISNART che, attraverso il referente Fabio Di Sebastiano, ha illustrato una ricerca realizzata a livello nazionale con un focus specifico sulla città di Civitavecchia, offrendo spunti e dati significativi sulle prospettive del turismo e del commercio locale.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda che ha coinvolto diverse attività del territorio, protagoniste di un confronto sulle opportunità di sviluppo, promozione e collaborazione tra operatori economici e istituzioni.

“Civitavecchia Excellence è un progetto che tiene insieme commercio, turismo, cultura e identità cittadina”, ha dichiarato la Vicesindaca Stefania Tinti. “Iniziative di questo tipo sono preziose perché aiutano la città a raccontarsi in modo più moderno, coordinato e riconoscibile. Ringraziamo Confcommercio Roma, Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord, la Camera di Commercio di Roma e tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che offre alla città uno strumento utile e concreto di promozione”.

“Progetti come questo rappresentano un’opportunità concreta per sostenere e valorizzare il tessuto commerciale cittadino”, ha dichiarato l’assessore al Commercio Enzo D’Antò. “La piattaforma mette gratuitamente a disposizione delle attività uno spazio di visibilità e promozione, capace di valorizzare professionalità, prodotti e servizi che fanno parte dell’identità economica della nostra città. La digitalizzazione e la promozione integrata del territorio sono oggi strumenti fondamentali per accompagnare il commercio locale verso nuove opportunità”.

“La promozione della città passa anche dalla capacità di raccontare le sue eccellenze commerciali, culturali, turistiche ed enogastronomiche”, ha aggiunto l’assessore al Turismo Piero Alessi. “Questa piattaforma contribuisce a costruire una narrazione contemporanea di Civitavecchia, mettendo in rete esperienze, percorsi e realtà del territorio. È un lavoro che rafforza il legame tra turismo, commercio e sviluppo economico, valorizzando una città che ha molto da offrire a visitatori, crocieristi e cittadini”.