Santa Marinella ospite del Fiumicino: entrambi hanno un solo punto in classifica • Terzo Binario News

È ora che il Santa Marinella inizi a vincere e domenica alle 15.30 non sarà certo impresa facile portarsi via i tre punti dal Desideri, campo di casa del Fiumicino Sc 1926. Si gioca la terza giornata del girone A di Promozione, con fischio d’inizio alle 15.30.

A dirigere la gara sarà Mattia Latino di Rieti, assistito da Simone Maccari di Ciampino e Maurizio Rossi di Roma 2.

Nessuna delle due compagini per la verità attraversa un momento felicissimo: i santamarinellesi sono reduci dal pari interno contro il Borgo Palidoro e dalla sconfitta esterna del primo turno contro la Duepigrecoroma; l’undici aeroportuale invece è stato sconfitto nettamente all’esordio casalingo dalla Cimina Falisca mentre ha ottenuto un 1-1 a Canale contro l’Atletico Monterano.

Per di più, il Fiumicino viene dalla retrocessione dall’Eccellenza della stagione scorsa e trovarlo a un punto dopo due giornate fa un po’ specie perché era inserito nel novero delle aspiranti al salto di categoria.

Dal punto di vista dei santamarinellesi, la stagione è iniziata lentamente visto che alla prima giornata la sconfitta contro la Duepigrecoroma ha pesato («al netto dei nostri errori, il pareggio sarebbe stato più giusto» commentò allora mister Daniele Fracassa) contro il Borgo Palidoro la squadra è stata tenuta in piedi da una prestazione super del portiere Carlo Coronas che ha tenuto in piedi i rossoblù, capaci poi si alzare ritmo e baricentro nella ripresa. Ma si vede che ancora manca più di qualcosa, dal punto di vista tattico – dove soprattutto in mediana serve maggiore personalità mentre dal punto di vista atletico i giocatori sono destinati soltanto a crescere. E oggi per di più c’è un avversario ostico che ancora non ha fatto sorridere il pubblico amico. Per quanto attiene la formazione, davanti a Coronas la difesa a 4 sarà la solita con capitan Gallitano, Luchetti, Melone e Buonanno; in mezzo probabile la riconferma di Borioni, che non ha sfigurato contro il Palidoro, Del Mastro e Galluzzo mentre davanti con Brutti e Cerroni la scelta è fra Mariani e Cuomo, in base alla scelta iniziale più scorta o più propositiva. Infine l’incognita del campo in erba naturale, al quale il Santa Marinella non è certo abituato.