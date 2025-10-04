Neopatentato va contromano sull'Aurelia, fermato dalla Municipale di Santa Marinella • Terzo Binario News

Ad aiutare la messa in sicurezza la Croce Rossa di Santa Severa

Un mezzo della Croce Rossa di Santa Severa e la pattuglia della Polizia Locale di Santa Marinella sono riuscite ad evitare gravi conseguenze a causa di un veicolo che percorreva la statale Aurelia nei pressi del Castello di Santa Severa completamente contromano.

La vettura ha invaso la corsia opposta per un lungo tratto e a seguito della messa in funzione dei dispositivi acustici con annesso inseguimento della Municipale l’auto è stata fermata in luogo sicuro, il conducente neopatentato sottoposto a controllo con precursore e si è proceduto a sanzionare a norma di legge.