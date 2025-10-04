Derby della Braccianese fra Tolfa e Atletico Monterano • Terzo Binario News

Chiusa la parentesi – felice – di Coppa Italia, per il Tolfa ecco che incombe di nuovo il campionato e per la terza giornata di Promozione dalle 15.30 di domenica allo Scoponi va in scena il “derby della Braccianese” visto che l’avversario è l’Atletico Monterano.

I due comuni “si guardano” attraverso le colline dei Monti della Tolfa e la distanza coperta della consolare è breve. Tanti i giocatori che si sono spostati lungo questa direttrice, lo stesso mister Michele Micheli è originario di Canale e i tre fratelli Vittorini, e ora, dopo qualche stagione di purgatorio di Prima Categoria, i monteranesi sono tornati nel secondo campionato regionale.

Ora c’è da capire quale sia il vero Tolfa: la squadra che ha perso 2-0 a Capranica contro la Cimina Falisca giocando sottotono oppure quella che – nonostante le assenze – nel giro di pochi minuti ha bucato due volte il Parioli garantendosi una situazione agevole nel ritorno della competizione infrasettimanale? Lo si saprà oggi pomeriggio contro un avversario valido, con le scorie di Coppa nelle gambe in più e qualche seduta di allenamento in meno. Tuttavia, per i collinari resta l’obbligo di vincere: per ammissione dello stesso allenatore, la rosa è ampia e valida, le altre concorrenti come Cimina Falisca, Olimpus e Pianoscarano sono a punteggio pieno e non bisogna farle scappare.

Oltre agli assenti cronici, come capitan Marco Roccisano, saranno assenti Gianluca Nuti, che si sposa, Miguel Vittorini e Di Cicco. Però Micheli potrà contare di nuovo su Manuel Vittorini, e Damiano Pasquini. «Per me è una partita speciale – ammette mister Micheli – in quanto si tratta quasi di un derby personale. Conosco tanti elementi della rosa del Monterano e alcuni di loro sono cresciuti calcisticamente con me. Nei confronti dei gialloblù si nutrono stima e rispetto reciproci, ma il mo obiettivo è far vincere il Tolfa. Loro sono una neopromossa organizzata, con un bravissimo allenatore e una rosa esperta per la categoria. Noi dovremo dare tutto per conquistare il risultato».

A dirigere la gara è stato designato Alessandro Faccio di Roma 2 assistito da Mattia Manciagli e Andrea Gentile entrambi di Ostia Lido.