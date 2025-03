Quelle di Pepe e Ronny sono due storie tristissime: diamogli un lieto fine • Terzo Binario News

Quando credi ormai di aver visto di tutto ecco che arriva lui, Pepe, 17 anni compiuti il 6 gennaio. La sua padrona è anziana ed ha l’ Alzheimer, non è più in grado di occuparsi di lui, i figli l’unica cosa che hanno saputo fare è chiedere di farlo entrare in canile e lì entrerà fra pochi giorni…..abbiamo deciso di provare a dargli una possibilità, una gabbia alla sua età sarà la sua tomba, questo lo capirete tutti. Pepe è un cagnolino piccolo, max 10 kg e buono, nonostante la sua veneranda età è in buona salute e molto curioso e attivo.

Lo so che molti di voi non lo vorranno adottare perché non sopportano l’idea di vederlo morire, ma lui morirà comunque, fra qualche mese o fra un anno o due e vi assicuro che c’è unagrande differenza fra morire da solo in una gabbia di un canile o morire in una casa amato e coccolato.

Avete questa grande possibilità di poter fare la differenza per questo piccolo essere sfortunato, pensate al suo dolore e non al vostro, per una volta.

Pepe si trova in Toscana Renata 335 6282969

renatab957@gmail.com

RONNY️

MASCHIO DI 12 ANNI, TAGLIA MEDIA

IPOVEDENTE A CAUSA DI PROBLEMI NEUROLOGICI

È dal lontano 2013 che sopravvive in canile, dopo averlo rinvenuto in stato confusionale e con una zampina offesa, forse è stato investito ma fatto sta che oltre ad essere rimasto zoppo vede poco e nulla…

Il canile non può essere una condanna per la sua “disabilità”

Si trova a Siracura ma è adottabile in tutto il centro e nord Italia

Per info 347 805 9303

Follow @fedesophie

Ha 12 anni, vede poco, cammina male…dopo 11 anni di canile una casa per lui sarebbe un miracolo…

Si trova a Siracusa