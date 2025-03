Ariel cerca casa da Viterbo come Alice e Pongo da Palermo che devono restare insieme • Terzo Binario News

CIAO IO MI CHIAMO ARIEL INCROCIO TERRANOVA La mia tata mi ha chiamato così perché le mie zampine sono palmate e lei dice che posso nuotare come una sirenetta anche se non ho mai visto il mare…però sono tutta nera e di taglia grande sono un incrocio TERRANOVA. Sono una super coccolona, mi piacciono i grattini e giocare con la palla… la mia tata mi ha tirato fuori da una brutta gabbia di canile e mi ha portato in uno Stallo ma io sono un po’ triste e lei si sta preoccupando perché sa che vorrei tanto tanto una famiglia tutta mia, in cambio offro tutto il mio amore…ne ho tanto!!

Mi aiutate a trovare una casetta? Ariel si trova a Viterbo Sterilizzata

6 anni e mezzo Ok con i suoi simili No gatti

Per info 3460816609 Associazione La Voce del Cane ODV

ALICE E PONGO* sono due anime vissute sempre insieme in simbiosi fra loro.. La loro amata padrona, purtroppo li ha lasciati su questa terra, e nessuno dei parenti potevano prendersene cura .. *ALICE E PONGO*sono purtroppo finiti in canile… Ma appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo deciso di prendercene carico (mettendoli in pensione) e tentare disperatamente di trovare per loro una vera adozione d’amore in coppia senza separarli..

*ALICE* ha circa 9 anni e pesa 25 chili.. buonissima, bellissima, socializzata, sa andare al guinzaglio, perfetta in macchina.. sana, negativa alle malattie mediterranee, va d’accordo con tutti ed è sterilizzata..

*PONGO* ha 13 anni pesa 14 chili.. un nonnino adorabile.. bellissimo con il suo musetto imbiancato.. sempre vissuto con la sua compagna Alice.. non è castrato vista l’età avanzata.. sa andare al guinzaglio, va d’accordo con tutti.. buonissimo davvero.. In macchina non ha problemi. Sano, negativo alle malattie mediterranee.. Una coppia veramente stupenda..

Hanno entrambi un carattere meraviglioso, vanno d’accordo con tutti, ubbidienti e amorosi..

Si trovano a Palermo.. possono viaggiare ovunque e adottabili in tutta Italia.. Sappiamo benissimo che le adozioni di coppia non sono facili, ma credetemi che il pensiero di separarli ,visto che hanno vissuto sempre insieme ci fa stare male.. *QUINDI VORREMMO TENTARE QUESTO MIRACOLO*..ovviamente valuteremo anche le adozioni singole ..

Alice e Pongo, essendo cani molto equilibrati possono vivere anche in appartamento.. certo è che se ci fosse anche un piccolo giardinetto sarebbe il massimo per loro.

Con grande fiducia nelle vostre condivisioni affinchè *ALICE E PONGO*arrivino al cuore giusto, contattateci a questi NUMERI: grazie!!

PER ALICE E PONGO:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it