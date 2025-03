8 Marzo, al Teatro Claudio di Tolfa oggi protagoniste le "Prime Donne" • Terzo Binario News

“Prime Donne” di scena a Tolfa per celebrare l’8 marzo in maniera originale. Oggi alle 17 al teatro Claudio la Fidapa sezione locale ha invitato la Compagnia Poeti Sparsi (già protagonista di un interessante incontro settimane fa) che in rima e in prosa ricorderà alcune figure femminili che si sono distinte per personalità, impegno e successi raggiunti in vari campi..

Conduce Flavio Rossini con Marco Baroccia, Luciana D’Agosta, Mauro Grazioso, Stefano Massini, Antonella Racinelli e Gabriella Rossini che cura pure la regia e l’accompagnamento musicale dal vivo.

La Fidapa inoltre, consegnerà a quelle che sono tra le “prime donne tolfetane” dei riconscimenti: in primia alle due ospiti le poetesse Marina Baiocco e Velleda Profumo, poi alcune socie Fidapa presenteranno giovani donne nate a Tolfa che che si stanno facendo largo in vari campi. La presidente di sezione Adriana Adriani introdurrà la sindaca Stefania Bentivoglio, la quale oltre che prima cittadina è direttrice di banda e valente musicista. Poi sarà la volta di Valeria Bartolozzi abile artigiana, Roberta Santoni vera e propria “buttera” e Valentina Vannicola fotografa di fama internazionale.

l’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.