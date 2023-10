Paracadutisti d'Italia, la Fiaccola degli Ideali ha fatto tappa a Tarquinia • Terzo Binario News

Si è svolta a Tarquinia nel pomeriggio di mercoledì scorso, 25 ottobre, la manifestazione patriottica denominata “Fiaccola degli Ideali”. Ad organizzarla nella Tuscia è stata l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Tarquinia assieme alle sezioni di Viterbo e Roma.

Dopo l’alzabandiera, si sono succeduti gli interventi del Sindaco Alessandro Giulivi, del presidente del consiglio comunale Federica Guiducci, del presidente dell’Anpd’I di Viterbo Giampiero Monti Medaglia d’Argento al Valor Militare e del presidente dell’Anpd’I tarquiniese Giulio Maria Ciurluini.

Il decano dei paracadutisti tarquiniesi, Alberto Truppi, ha deposto un cuscino di fiori all’ingresso del Sacrario dove riposano le spoglie mortali del Generale di Brigata Aerea Giuseppe Baudoin, primo comandante della Regia Scuola Militare di Paracadutismo di Tarquinia nel 1940. Dopo la lettura solenne della Preghiera del Paracadutista, è giunto il tedoforo proveniente da Viterbo e davanti alla Cappella Sacrario della Folgore si è svolto il passaggio della fiaccola che è proseguita verso Pisa trasportata dai paracadutisti tarquiniesi Marco Valerio Verni e Massimo Sabbatini.

Nata nel 2003, la “Staffetta degli Ideali” organizzata dall’Anpd’I ha lo scopo di commemorare la ideale “fiaccola del paracadutismo militare” accesa nelle Scuole Militari di Paracadutismo di Castel Benito (Libia), Tarquinia, Tradate e Viterbo prima di giungere a Pisa. Non si tratta di una competizione agonistica o una gara podistica, ma è una “corsa del cuore” nel ricordo di tutti i paracadutisti militari, in guerra ed in pace. Alla Staffetta partecipano sia i Soci dell’Anpd’I che i militari in servizio.

La fiaccola venerdì 27 ottobre è giunta al Centro Militare di Paracadutismo di Pisa dove è stato acceso il tripode con le fiaccole riunite delle quattro scuole e dare inizio alla festa della Brigata Paracadutisti Folgore.