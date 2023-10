Halloween a Tarquinia, ecco come partecipare al flash mob • Terzo Binario News

Martedì 31 Ottobre, alle ore 21, Piazza San Martino sarà il teatro del flash mob di Halloween, sulle note di Thriller di Michael Jackson. Il flash mob, da fare rigorosamente in maschera, vede una divertente coreografia di Barbara Pierozzi, Giuseppina Befani, Angela Fiorani, Alessia Barcaroli e Catia Subrizi. Tutti sono invitati a studiare i passi ed a partecipare: concludere Le Vie Dell’Horror tutti insieme, ballando in maniera coordinata, è il modo più bello per divertirsi insieme e creare un momento davvero memorabile!

Ecco il link del gruppo dei “Volontari per le vie dell’Horror”

per scaricare il video delle istruzioni del flash mob

https://we.tl/t-t9eFPXThNA