Nuova illuminazione e maggiore sicurezza nei parchi giochi di Aranova • Terzo Binario News

Roberto Severini e Giovanna Onorati: “Abbiamo un impegno con i cittadini delle frazioni e cerchiamo di dare risposte”

Come detto più volte… laddove per molti anni l’amministrazione comunale ha fatto sentire la sua assenza ora è facile risolvere i problemi, anche quelli che sembrano i più semplici.

Gli abitanti di Aranova, ad esempio, più volte hanno denunciato la scarsa illuminazione di strade e parchi che, ovviamente, nelle ore notturne creano anche problemi alla sicurezza.

Proprio in questi giorni l’interessamento del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e della ViceSindaco Giovanna Onorati ha iniziato a dare i primi frutti.

Nel “Parco Pietro Giuli e Matteo Fani” di via Raulich ad Aranova sono stati sostituiti i pali bassi con altri nuovi più alti. “Ovviamente -dice Giovanna Onorati- questo diventa un deterrente agli atti di vandalismo in un parco che era ormai in uno stato di abbandono”.

“Abbiamo preso un impegno con i cittadini -interviene Roberto Severini- non solo quelli che ci hanno votato, e piano piano cercheremo di intervenire in tutte le zone abbandonate. Anche in via Michele Rosi, siamo intervenuti ripristinando l’illuminazione stradale posizionando tre pali di illuminazione laddove mancavano da sempre, nel tratto dall’Ufficio Postale all’incrocio con via Raulich”.

Un piccolo passo, come diceva qualcuno, ma un grande segnale della presenza dell’Amministrazione in un centro come Aranova che da tempo lamentava l’assenza delle istituzioni.