“Ogni lunedì spettacolo indecoroso a Campo di Mare”, il Sindaco Gubetti contro l’abbandono dei rifiuti • Terzo Binario News

“Lunedì mattina, Campo di Mare, la nostra frazione di mare si presenta, con questo spettacolo indecoroso, ai nostri operatori del servizio di Igiene Urbana TUTTI I LUNEDI

Nonostante la DOMENICA i cestini vengano SVUOTATI DUE VOLTE, mattina e pomeriggio, e nonostante dalle 15.00 alle 21.00 sia stata a disposizione di tutti i villeggianti L’ISOLA ECOLOGICA MOBILE in via dei PINI, qualcuno continua a pensare che nei cestini gettacarte si possano conferire i rifiuti domestici o gli sfalci dei giardini

Siamo tutti tenuti a rispettare le regole della raccolta differenziata e ad utilizzare i tanti servizi messi a disposizione dei cittadini senza compromettere con comportamenti criminali il decoro della nostra bella città.

Nonostante stiamo mettendo uomini e mezzi la nostra città non sarà mai come la vogliamo se qualcuno continua a maltrattarla in questo modo.

Noi dobbiamo essere efficienti e lavoriamo per esserlo sempre di più, ma la lotta sarà sempre impari se gesti incivili come questi non vengono fermati, gesti che hanno un costo sociale e portano degrado e brutture.

Gli abbandoni sono soggetti a sanzioni ed è bene ricordarlo, chi abbandona per strada rifiuti, compie un reato CONTRO L’AMBIENTE

La città è di tutti”

Lo dichiara in un post Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti