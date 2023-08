La 60esima Sagra dell'Uva e del Vino a Cerveteri durerà 4 giorni, attesa per il programma • Terzo Binario News

Partirà infatti di giovedì, giovedì 24 agosto per l’esattezza e proseguirà poi venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto

Quest’anno la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la manifestazione più ricca di storia di Cerveteri, festeggia 60anni di storia.

Una manifestazione che da sempre richiama in terra etrusca decine di migliaia di visitatori, pronti a celebrare quello che è il prodotto per eccellenza di Cerveteri, il vino.

Non c’era bisogno di particolari annunci, ma anche quest’anno è pronta a tornare. Non è ancora stato reso noto il programma ma è certa già una novità: anziché i canonici tre giorni, durerà un giorno in più.

Confermata, secondo la locandina trovata in rete, la Piazza del Vino e dei Sapori di Piazza Santa Maria e sicuramente, sarà confermata anche la presenza di Rioni e di tutte quelle iniziative che da sempre la caratterizzano, come la gara della pigiatura e la sfilata dei carri.