'Nonni su internet': al via il corso di informatica dedicato agli anziani di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa che è in partenza il corso di informatica “Nonni su Internet”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione digitale e all’acquisizione di competenze tecnologiche da parte della popolazione anziana.

Il progetto, riservato ai soci AUSER, è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’IIS Guglielmo Marconi di Civitavecchia e con il patrocinio gratuito del Comune di Civitavecchia. Le attività si svolgeranno presso la sede AUSER di Civitavecchia.

L’iniziativa prevede percorsi formativi di livello base e avanzato, con particolare attenzione all’utilizzo dello smartphone e della Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumenti ormai fondamentali per l’accesso ai servizi pubblici e alla comunicazione digitale.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di favorire l’autonomia tecnologica degli anziani, di contrastare il divario digitale e di offrire opportunità concrete di partecipazione attiva alla vita sociale e amministrativa attraverso l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

«Questa iniziativa rappresenta una fondamentale occasione di crescita e di inclusione sociale per la nostra comunità – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni –. Ridurre il divario digitale significa permettere alle persone anziane di accedere con maggiore facilità ai servizi pubblici, di restare in contatto con familiari e amici e di vivere più autonomamente la quotidianità. Il lavoro svolto in collaborazione con AUSER, con il mondo della scuola e con gli enti coinvolti dimostra quanto sia fondamentale fare rete per offrire opportunità concrete ai nostri cittadini più fragili e per rafforzare il senso di comunità. È volontà dell’Amministrazione quella di rendere questo progetto un appuntamento stabile, programmando ogni anno iniziative formative analoghe e lavorando per il rinnovo del corso anche nelle prossime annualità».

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere iniziative sociali e formative rivolte alla popolazione anziana, promuovendo percorsi di inclusione e di crescita personale.