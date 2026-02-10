 Fl5, i Gd Civitavecchia: "Servono interventi strutturali" • Terzo Binario News

Feb 10, 2026 | Civitavecchia, Politica, Santa Marinella

crollo ponte ferrovia santa marinella vvf vigili fuoco pompieri (3)

“Il cedimento del Ponte della Quartaccia, situato nella località di Santa Marinella, lungo la tratta ferroviaria FL5, che ha comportato l’interruzione della circolazione, è un fatto gravissimo che non può essere derubricato a semplice imprevisto. Si è sfiorata la tragedia: il crollo ha colpito quasi un’automobile in transito, mettendo a rischio vite umane.

Quanto accaduto richiama con forza le gravi responsabilità di RFI e di Ferrovie dello Stato nella manutenzione e nel controllo delle infrastrutture ferroviarie, e chiama in causa anche il Governo, che continua a parlare di grandi opere mentre trascura la sicurezza e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture esistenti.

Questo episodio incide pesantemente sulla mobilità di migliaia di pendolari e dimostra, ancora una volta, come l’assenza di prevenzione e controlli adeguati produca conseguenze concrete e pericolose. Un ponte che crolla non è solo un disservizio: è il simbolo di una gestione inefficiente e di scelte politiche sbagliate.

Come Giovani Democratici, da tempo denunciamo le criticità della linea FL5 insieme ai pendolari e al Comitato Pendolari, chiedendo interventi strutturali, investimenti seri e un cambio di passo nella gestione del servizio ferroviario. I fatti di Santa Marinella dimostrano che avevamo ragione e che non c’è più tempo da perdere”.

Gd Civitavecchia