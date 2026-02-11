Csp: "Dal 16 febbraio sosta a pagamento al tribunale di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Si informano i cittadini che, a partire da lunedì 16 febbraio 2026, sarà attivo il nuovo sistema di gestione della sosta a pagamento nell’area parcheggio del Tribunale, in Via Gaspare Pecorelli. Come noto, l’area è stata oggetto di un importante intervento di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del sito (delibera comunale n.90 del 08/05/2025) con la realizzazione di 151 stalli, l’installazione di un sistema di controllo degli accessi e il pagamento della sosta, con l’obiettivo di limitare le soste di lunga durata non pertinenti alla destinazione del parcheggio.

La tariffa stabilita prevede un euro l’ora dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al sabato, e un costo massimo giornaliero di sei euro. È prevista la gratuità per i primi 30 minuti, usufruibile al massimo due volte al giorno. Introdotti anche abbonamenti agevolati specifici per l’area del Tribunale: 25 euro al mese o 250 euro l’anno, validi per tutte le categorie autorizzate. I pagamenti sono previsti in uscita in cassa automatica con monete e carte bancarie (Visa, Mastercard).

Restano inoltre valide tutte le agevolazioni e le esenzioni valide sulla sosta su strada. A breve sarà, infine, possibile gestire la sosta tramite diverse app, allo scopo di poter pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e veloce.