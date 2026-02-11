 Csp: "Dal 16 febbraio sosta a pagamento al tribunale di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Csp: “Dal 16 febbraio sosta a pagamento al tribunale di Civitavecchia”

Feb 11, 2026 | Civitavecchia, Politica

parcheggio tribunale civitavecchia strisce blu

Si informano i cittadini che, a partire da lunedì 16 febbraio 2026, sarà attivo il nuovo sistema di gestione della sosta a pagamento nell’area parcheggio del Tribunale, in Via Gaspare Pecorelli. Come noto, l’area è stata oggetto di un importante intervento di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza del sito (delibera comunale n.90 del 08/05/2025) con la realizzazione di 151 stalli, l’installazione di un sistema di controllo degli accessi e il pagamento della sosta, con l’obiettivo di limitare le soste di lunga durata non pertinenti alla destinazione del parcheggio.

parcheggio del tribunale civitavecchia tariffe

La tariffa stabilita prevede un euro l’ora dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al sabato, e un costo massimo giornaliero di sei euro. È prevista la gratuità per i primi 30 minuti, usufruibile al massimo due volte al giorno. Introdotti anche abbonamenti agevolati specifici per l’area del Tribunale: 25 euro al mese o 250 euro l’anno, validi per tutte le categorie autorizzate. I pagamenti sono previsti in uscita in cassa automatica con monete e carte bancarie (Visa, Mastercard).

Restano inoltre valide tutte le agevolazioni e le esenzioni valide sulla sosta su strada. A breve sarà, infine, possibile gestire la sosta tramite diverse app, allo scopo di poter pagare la sosta direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e veloce.

Per attivare l’abbonamento l’utenza può inviare una e-mail a: sosta@civitavecchiaservizipubblici.it indicando il nominativo dell’abbonato, targa e modello del veicolo OPPURE recarsi presso lo Sportello aperto al pubblico in Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia “Villa Albani” – piano Terra – dal Lunedì al Venerdì h 9:00/12:00 – Martedì e Giovedì h 15:30/17:30 – Telefono 0766 070017.