Linea 33 del Trasporto Pubblico Locale, Gubetti: “Finalmente un nuovo tavolo tecnico, tuteleremo diritti dei cittadini di Valcanneto” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri: “Gravissimi disagi per studenti e pendolari della nostra Frazione, sia ripristinata la Linea o venga sufficientemente adeguato il servizio”

“Dopo una lunga attesa e ben tre rinvii si svolgerà finalmente il tavolo tecnico sul Trasporto Pubblico Locale, servizio integrato tra noi e il Comune di Ladispoli, che in questo momento ricopre il ruolo di capofila. Porremo forte attenzione su quello che dall’inizio del 2025 rappresenta un problema estremamente grave per studenti, pendolari e cittadini di Valcanneto, ovvero sulla soppressione, avvenuta senza minimante confrontarsi con il nostro Comune, della Linea 33 che collega la Frazione alla vicina Stazione di Palidoro. Il nostro obiettivo è far sì che venga nuovamente garantito un servizio di fondamentale importanza per un territorio come quello di Valcanneto che ad oggi risulta essere fortemente penalizzato”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che lunedì 24 febbraio alle ore 12:30 si recherà presso il Comune di Ladispoli per incontrare Seatour, azienda titolare dell’appalto del servizio di Trasporto Pubblico Locale e l’Amministrazione comunale di Palazzo Falcone. Hanno chiesto di partecipare all’incontro anche le sigle sindacali del servizio.

“In queste settimane sono state molte le rimostranze da parte di cittadini e comitati di zona sulla soppressione della Linea 33 – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è doveroso però da parte mia chiarire alcuni aspetti importanti, anche al fine di far sapere alla collettività la verità e il reale stato delle cose. Prima di tutto è necessario precisare che il Comune Capofila del servizio è Ladispoli: ogni decisione finale dunque, non può essere la nostra. Non appena venuti a conoscenza dei nuovi orari che sarebbero entrati in vigore il 1° Gennaio 2025, abbiamo subito scritto all’Amministrazione comunale di Ladispoli una nota nella quale manifestavamo il nostro dissenso per aver approvato dei nuovi orari senza minimamente consultarci e, con la medesima lettera, chiedevamo l’immediato ripristino della Linea 33. Proposta che non è stata accolta. Così, abbiamo nuovamente scritto chiedendo nuovamente il ripristino della Linea e un incontro con il Sindaco di Ladispoli, al quale abbiamo rinviato una nota esponendo le esigenze della nostra città. La risposta giunta da Seatour, ancora una volta, non era soddisfacente e ora, finalmente, siamo pronti a sederci nuovamente attorno ad un tavolo proprio per giungere o alla riattivazione della linea soppressa o ad una rimodulazione tale da ridurre al minimo i disagi che in queste settimane stanno vivendo i cittadini di Valcanneto”.

“Come amministrazione e con il supporto dei nostri uffici – conclude il Sindaco Gubetti – continueremo a fare pressione affinché il nostro territorio e in particolar modo i cittadini di Valcanneto siano rispettati e tutelati”.