“Comune Riciclone”: Legambiente Lazio premia Cerveteri e il Sindaco Gubetti • Terzo Binario News

Questa mattina il Sindaco di Cerveteri all’Ecoforum Regionale per ricevere il prestigioso riconoscimento patrocinato anche dalla Regione Lazio

“Oggi sono davvero orgogliosa di essere stata invitata all’Ecoforum di Legambiente Lazio per ritirare per la prima volta, a nome di tutti i cittadini di Cerveteri, il premio di “Comune Riciclone”. Siamo infatti risultati fra i primi otto Comuni virtuosi della Provincia di Roma per percentuale di raccolta differenziata avendo raggiunto nel 2023, il 76.6% di raccolta. Un risultato davvero importante raggiunto grazie all’infaticabile lavoro portato avanti dai cittadini insieme all’amministrazione e ai funzionari del nostro Ente. Cerveteri dunque si conferma essere un Comune virtuoso. A quasi dieci anni dall’introduzione nell’intero territorio comunale della raccolta differenziata porta a porta, Legambiente Lazio ci riconosce un riconoscimento per le buone pratiche adottate in materia di igiene urbana e tutela ambientale e per l’attenzione riservata al corretto riciclo dei rifiuti. Un riconoscimento che conferma quanto il lavoro quotidiano, capillare, svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale sia stato ben fatto”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, premiata questa mattina in occasione dell’Ecoforum Regionale, evento organizzato da Legambiente Lazio e con il Patrocinio della Regione Lazio e il contributo di Conai, per le azioni virtuose nelle politiche ambientali del Comune di Cerveteri.

“Un premio che ritiro con gioia ma anche con un pizzico di soddisfazione personale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come la cittadinanza è a conoscenza, mi occupo di igiene urbana a Cerveteri da tantissimi anni: prima da Delegata, poi da Assessore, da Vicesindaco e oggi da Sindaco e il graduale passaggio della raccolta differenziata porta a porta all’intero territorio comunale e l’avvio di tutta una serie di servizi e attività per la tutela del territorio hanno preso il via proprio durante i miei incarichi. Dei tanti obiettivi raggiunti e ovviamente anche di questo riconoscimento di prestigio per Cerveteri, non posso non ringraziare chi con professionalità e serietà si è sempre adoperato al fianco dell’Amministrazione comunale ed in particolar modo l’Ufficio Ambiente, con l’Architetto Valerio Granieri e la Funzionaria Giorgia Prete, con i quali lavoro quotidianamente da tantissimo tempo, la dipendente Rachele Tommasetti, giunta di recente presso il nostro Ente ma già un valido punto di riferimento, la nostra ex Responsabile del Servizio, oggi passata a nuovo incarico l’Architetto Daniela Petrone, l’attuale Dirigente dell’Area Fabrizio Bettoni e tutti i Dirigenti e funzionari che si sono susseguiti nel tempo”.

“Il ringraziamento più grande e importante però – prosegue la Gubetti – ci tengo a farlo alla nostra città. Se oggi possiamo essere annoverati tra i Comuni virtuosi, il merito è anche e soprattutto loro, a quella stragrande maggioranza di famiglie che ogni giorno, con tanta attenzione ed infinito rispetto per il territorio, differenziano correttamente i rifiuti ed utilizzano tutti i servizi integrativi del nostro appalto di igiene urbana”.

“Le politiche ambientali sono da sempre al centro dell’azione politica e amministrativa – ha concluso il Sindaco Elena Gubetti – continueremo a lavorare, a partecipare a bandi e dare il massimo affinché la nostra diventi sempre di più un modello da seguire per le proprie capacità in tema di sostenibilità e tutela del territorio”.