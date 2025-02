Con “Valore Artigiano” la Regione Lazio stanzia sei milioni di euro a fondo perduto, Gubetti: “Importante che gli imprenditori di Cerveteri partecipino” • Terzo Binario News

C’è tempo per presentare domanda fino alle ore 17:00 di martedì 15 aprile. Giovedì 27 febbraio a Bracciano un incontro informativo aperto a tutti

“Un’opportunità straordinaria per sostenere progetti di innovazione, transizione digitale, sostenibilità ambientale e valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale delle Imprese del Lazio per sei milioni di euro a fondo perduto. Si tratta del bando ‘Valore Artigiano’, promosso dalla Regione Lazio, che destina risorse alle imprese artigiane del territorio costituite da più di 5 anni per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore. Per illustrarne ogni aspetto, giovedì 27 febbraio alle ore 15:00 in via di Valle Foresta n.6 a Bracciano, si terrà un incontro pubblico aperto a tutti. Considerando l’importanza del bando, invito dunque tutti gli imprenditori artigiani della nostra città a partecipare all’evento e al bando”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Un bando della Regione Lazio che promuovo con estremo piacere tra i nostri cittadini perché prevede uno stanziamento di risorse a fondo perduto davvero imponente: un totale di 6milioni di euro per un importo massimo finanziato di 12mila euro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sono due le tipologie di progetti finanziabili: lo sviluppo dell’impresa artigiana mediante investimenti in innovazione e ammodernamento degli impianti e dei siti produttivi esistenti, a cui sono riservati 5milioni di Euro e quelli legati alla valorizzazione dell’Artigianato artistico e tradizionale, per i quali viene stanziato un milione di euro. Sono ammesse tute quelle spese che includono investimenti in macchinari, tecnologie digitali e opere di ammodernamento”.

Il bando, disponibile sul sito di Lazio Innova, è riservato a quelle realtà iscritte all’albo delle Imprese Artigiane da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando. I termini per la presentazione delle domande, sono già aperti e scadranno alle ore 17:00 di martedì 17 aprile 2025. Per partecipare all’incontro di giovedì 27 febbraio a Bracciano, è necessario dare conferma all’indirizzo di posta elettronica bracciano@lazioinnova.it. Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma GeCoWEB Plus.

Ulteriori informazioni, possono essere richieste all’indirizzo infobandi@lazioinnova.it oppure al numero verde 800989796