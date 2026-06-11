“Le Istituzioni al Servizio del Territorio”: al convegno del Forte Michelangelo, il procuratore capo di Civitavecchia Liguori • Terzo Binario News

Si è svolto nella prestigiosa cornice del Forte Michelangelo, il convegno dal titolo “Le Istituzioni al Servizio del Territorio”, organizzato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Civitavecchia con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra istituzioni e comunità locali, valorizzando i principi della legalità, della trasparenza e della collaborazione al servizio dei cittadini.

L’iniziativa, che ha registrato una significativa partecipazione di autorità civili e militari, tra i quali i sindaci ed i Comandanti della giurisdizione della Direzione Marittima di Civitavecchia, è stata aperta dall’intervento del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della sinergia tra le istituzioni quale strumento indispensabile per rispondere in maniera efficace e concreta alle esigenze del territorio.

Nel corso dell’incontro è stata presentata una significativa testimonianza operativa da parte del 2° Capo Agostino Pace, militare della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, recentemente insignito della Benemerenza al Merito Ambientale per l’impegno profuso nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela del patrimonio marino e costiero.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento di Riccardo Feula, già allievo dell’ITS Academy Caboto, che ha partecipato le proprie riflessioni, sull’importanza della legalità, della collaborazione tra istituzioni e mondo della formazione nella crescita professionale delle nuove generazioni e nello sviluppo delle competenze legate all’economia del mare.

Momento centrale della mattinata è stato l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, Dott. Alberto Liguori, che ha offerto autorevoli riflessioni sul valore della legalità e sull’importanza della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per garantire una sempre più efficace tutela degli interessi della collettività.

A conclusione del convegno è stata sottoscritta una convenzione tra la Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la Procura della Repubblica di Civitavecchia, finalizzata al distacco funzionale di personale militare della Capitaneria di Porto presso gli uffici della Procura, rafforzando ulteriormente la collaborazione istituzionale nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria e di contrasto agli illeciti nelle materie di precipua competenza.

Il Procuratore della Repubblica, Dott. Alberto Liguori, ha avuto l’opportunità di effettuare, infine, un sopralluogo in mare nel porto di Civitavecchia. L’attività si è svolta a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera ed ha consentito di osservare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori di infrastrutturazione dello scalo e le sue prospettive di sviluppo per l’intero territorio.

L’iniziativa ha confermato come il confronto tra istituzioni, mondo della formazione e cittadinanza costituisca un elemento essenziale per favorire lo sviluppo del territorio, consolidare la cultura della legalità e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini.