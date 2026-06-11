Pera (Cna): “Eblart, crescono i sostegni" • Terzo Binario News

A Viterbo tramite Cna presentate 300 domande, rimborsi alle imprese per 90mila euro”

“In un momento difficile come quello attuale, abbiamo lavorato per garantire un sostegno ancora più incisivo. Sono state aggiunte tante nuove opportunità, tutte importanti: saranno un aiuto fondamentale per lavoratori, imprese e famiglie”.

Eblart, si allunga la lista dei vantaggi: a darne notizia è Riccardo Pera, responsabile dell’area Politiche per il lavoro della Cna di Viterbo e Civitavecchia, membro del consiglio di amministrazione dell’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato, di cui la Cna di Viterbo e Civitavecchia è sportello.

Si passa dalle precedenti circa 30 alle oltre 40 tipologie di sostegno attuali: a tanto ammontano gli interventi oggi a disposizione. “Tra le principali novità – dice Pera – figurano alcuni degli aspetti principali che negli ultimi periodi hanno riguardato un po’ tutti. Parlo dell’assicurazione per gli eventi catastrofali, il Rentri, le nuove imprese femminili o under 35”.

Eblart ha però guardato anche ai bisogni di lavoratori e famiglie, aggiungendo capitoli importanti come i bonus per casa e psicologo, contributi sugli infortuni e le violenze di genere, o il sostegno ai ragazzi con bisogni educativi speciali. “Insomma – spiega Pera – non si lascia indietro nessuno”.

Tutto questo va ad aggiungersi a quanto già garantito. Tra le voci principali vale la pena ricordare i rimborsi per l’acquisto di veicoli commerciali o attrezzature e adeguamento impianti, la formazione e l’aggiornamento professionale, l’acquisto di libri scolastici, le attività sportive e i bonus cultura, energia elettrica e laurea.

“Ma ce ne sono molte altre. Stiamo parlando di sostegni che per le imprese possono arrivare a migliaia di euro. Personalmente – continua – ho sempre cercato di avanzare proposte le condizioni di artigiani, lavoratori e famiglie: sono i cardini che permettono all’impresa di essere più forte. Sono dunque molto soddisfatto delle novità appena introdotte, che vanno sempre più incontro alle esigenze della nostra categoria”.

A livello regionale, sul 2025 sono state presentate 6mila domande, cui Eblart ha risposto con sostegni pari a oltre 2 milioni di euro. Di queste, 500 per le imprese, cui sono giunti 600mila euro. A Viterbo la Cna, attraverso lo sportello Eblart, ha presentato circa 300 domande, cento delle quali per le imprese, alle quali sono arrivati 90mila euro.

Le domande possono essere presentate a sportelloeblart@cnavt-civ.it. Attenzione, cambiano le date: l’inoltro dovrà essere dal 16 gennaio dell’anno di riferimento al 15 gennaio (non più dunque entro il 31 marzo) dell’anno successivo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia ai numeri 0761.229214 e 0761.229233.

Queste le novità introdotte per il 2026.

Lavoratori:

Sostegno alle vittime di violenza di genere: 1.200 euro una tantum.

Bonus casa: 250 euro.

Bonus psicologo: 300 euro.

Infortunio sul lavoro: 500 euro una tantum.

Spese funerarie: 1.000 euro.

Famiglie (lavoratori, titolari e soci):

Sostegno a favore di ragazzi con bisogni educativi speciali: fino a 300 euro a nucleo familiare.

Sostegno per infortunio mortale sul luogo di lavoro: 10.000 euro.

Attività sportive e campi estivi, prima accorpate, ora sono scorporate per un importo di 300 euro a nucleo familiare per ognuna delle due voci.

Imprese:

Certificazione Rentri: contributo del 50% fino a 200 euro.

Nuova imprenditoria femminile e under 35: contributo del 30% fino a 1.500 euro.

Assicurazione per eventi catastrofali: contributo del 50% fino a 200 euro.

Formazione decreto legislativo 81/2000: il contributo del 50% fino a 500 euro ora contempla anche il corso per lavori in quota.