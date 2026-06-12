La Guardia Costiera sbarca a Tarquinia: al Lido presidio operativo • Terzo Binario News

Si e’ svolta ieri la consegna ufficiale dei locali di proprieta’ comunale in viale di Porto Clementino, destinati ad ospitare il presidio operativo della Capitaneria di Porto di Civitavecchia durante la stagione balneare.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione istituzionale tra il Comune di Tarquinia e la Capitaneria di porto di Civitavecchia, formalizzata con deliberazione della giunta comunale, con l’obiettivo di “rafforzare la presenza dello Stato sul litorale e garantire un piu’ efficace servizio a tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione e della corretta fruizione del demanio marittimo”, si legge in una nota della Direzione marittima di Civitavecchia.

Il presidio consentira’ al personale militare della guardia Costiera di operare direttamente sul territorio di Tarquinia Lido, assicurando una presenza costante e qualificata nei periodi di maggiore affluenza turistica e contribuendo ad accrescere i livelli di legalita’, sicurezza e protezione dell’ambiente marino e costiero.

Particolare attenzione sara’ dedicata alle attivita’ di vigilanza lungo il litorale, al controllo delle ordinanze in materia di sicurezza balneare e nautica da diporto, nonche’ agli interventi di assistenza e soccorso in mare. Per rendere ancora piu’ efficace il dispositivo operativo, nei periodi caratterizzati da una maggiore presenza di bagnanti e diportisti sara’ inoltre dislocata presso Tarquinia Lido una moto d’acqua della Guardia costiera, mezzo particolarmente idoneo ad assicurare rapidita’ di intervento nelle operazioni di soccorso e nelle attivita’ di controllo sotto costa.

“La presenza della Guardia Costiera a Tarquinia Lido rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti -. Grazie alla proficua collaborazione con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, cittadini e turisti potranno contare su un presidio di sicurezza e legalita’ capace di garantire maggiore tutela lungo il litorale durante tutta la stagione estiva”. “L’apertura di questo presidio operativo – sottolinea il capitano di Vascello Cosimo Nicastro, direttore marittimo del Lazio e comandante della Capitaneria di porto di Civitavecchia – consentira’ di rafforzare ulteriormente l’azione della Guardia Costiera sul territorio, assicurando una presenza piu’ vicina ai cittadini e una maggiore capacita’ di intervento a tutela della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino”.