Femminicidio a Civitavecchia, uccide la compagna e si costituisce • Terzo Binario News

La vittima è una bulgara 47enne, il presunto omicida un 54enne venezuelano

Uccide la compagna e si costituisce.

Intorno alle 14 l’uomo si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Civitavecchia confessando di aver ucciso la compagna. Si tratta di un cittadino venezuelano di 54 anni.

Giunti nell’androne del palazzo in cui la coppia viveva, in via Gorizia una strada centrale appena dietro la Cattedrale, i militari e il personale del 118 hanno trovato la donna morta con varie ferite di arma da taglio all’altezza dell’addome.

Lei è una 47enne bulgara

Sono in corso i rilievi.