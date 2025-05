ArtiSpazio a Civitavecchia ospita la mostra degli autori di EMMPty • Terzo Binario News

Domani l’inaugurazione nello studio di via Santa Fermina le opere di Enrico Ingle, Marco Mandrici, Piero Luciani e Pietro Pirozzi

Quattro amici (quattro Autori che si dedicano a varie forme d’arte, dalla fotografia al bonsai) si incontrano per uno scambio di idee, e scoprono che le iniziali dei loro nomi formano un acronimo: suona come “empty”. Nelle sue remote origini questo termine inglese fa riferimento a “libero, disponibile”. Solo in seguito ha preso il significato di “vuoto”.

Dunque, gli Autori decidono di creare un gruppo, un contenitore che come tale in partenza è vuoto. Ma anche libero, disponibile.

Si rendono conto che i loro lavori hanno elementi in comune, e cominciano a creare gli strati che avvolgono –creano- il contenitore. Gli danno un nome: EMMPty.

EMMPty non si limita ad avvolgere il vuoto: è invece una superficie vitale ed espressiva, che crea spazio per le interazioni tra diverse forme d’arte. E’ un concetto dinamico dell’azione creativa che si manifesta attraverso il vuoto e il pieno, certamente più evidente nelle opere tridimensionali, ma anche nella fotografia dove il bianco contrasta con il nero e la luce con il buio.

I quattro sono Enrico Ingle, Marco Mandrici, Piero Luciani e Pietro Pirozzi. I loro lavori saranno in mostra all’ArtiSpazio di via Santa Fermina a Civitavecchia da domani 16 maggio, quando ci sarà la vernissage alle 18, fino al 26 tutti i giorni, dalle 18 alle 20.