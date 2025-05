Con la Tirreno Bike il grande ciclismo arriva a Cerveteri: appuntamento da non perdere domenica • Terzo Binario News

L’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Eventi come questo promuovono la città e i valori della disciplina”

Torna uno degli appuntamenti sportivi più importanti e prestigiosi del territorio regionale: a Cerveteri domenica 18 maggio c’è il Cross Country, organizzato dalla Tirreno Bike, dove centinaia di atleti si sfideranno per la vittoria nella sesta edizione del XCO Etrusco, valido come Top Class per le categorie Open, Juniores e Master. La prima gara è fissata per le ore 09:15.

“Si tratta di una delle rassegne di ciclismo maggiormente attese dagli sportivi non soltanto del circondario ma dell’intera Regione Lazio, soprattutto perché rappresenta un banco di prova importante in vista della Coppa Italia di fine Maggio a Grotte di Castro – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini – sarà una giornata di sport importante che siamo felici si possa svolgere ancora una volta a Cerveteri. Merito questo anche del lavoro che da tanti anni Cristiano D’Annunzio svolge nella promozione della disciplina all’interno del nostro territorio. L’appuntamento per tutti, atleti e semplici appassionati, è in via dei Vignali nei pressi del Cimitero nuovo”.

“Una manifestazione che come Assessore allo Sport sono felice di aver patrocinato e sostenuto – prosegue Parroccini – credo sia fondamentale dare massimo risalto ad ogni disciplina sportiva del nostro territorio: realtà come quella della Tirreno Bike creano momenti di socialità, unione e svago. A tutti gli atleti in gara rivolgo un caloroso in bocca al lupo e alla cittadinanza l’invito a non perdersi questo grande appuntamento di sport”