Degrado e abbandono all’ex cabina elettrica di vicolo Pienza a Ladispoli, cittadini infuriati • Terzo Binario News

Cittadini esasperati a Ladispoli per il degrado dell’area ex cabina elettrica in vicolo Pienza.

A riportare il malcontento, è una lettrice di Terzobinario che sconsolata dichiara: “Ma è possibile che nessuno veda e a nessuno interessi? Un vero scandalo!”

L’e-mail, giunta alla posta di redazione, è stata inviata anche all’Amministrazione comunale di Ladispoli.

I cittadini, chiedono un intervento immediato.

