Sinistra Italiana Ladispoli in piazza per il salario minimo • Terzo Binario News

Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, che assicuri una vita dignitosa per se stessi e per la propria famiglia è un diritto garantito dalla nostra Costituzione ( art. 36).

Purtroppo in Italia questo diritto viene continuamente violato e migliaia di lavoratori vengono retribuiti con un salario base al di sotto dei 6 € con contratti pirati che aprono la via allo sfruttamento senza il rispetto di norme di tutela della vita.

ALLEANZA VERDI SINISTRA, PARTITO DEMOCRATICO, MOVIMENTO 5 STELLE, AZIONE per dire basta a tutto a questo, hanno presentato una proposta di legge che stabilisce un Salario minimo garantito di 9 € a cui va aggiunta la tredicesima, quattordicesima, ferie pagate e TFR garantito.

Il governo ha inizialmente messo un veto, si è poi mostrato disponibile al confronto ( continuando a porre veti!) e sta cincischiando rimandando la discussione di 2 mesi e dichiarando di ricorrerre al CNEL (!), quell’organismo inutile del Ministero dello sviluppo economico che più volte si è tentato di sopprimere e che sicuramente non è la sede di contrattazione.

La proposta rafforza il potere della contrattazione collettiva che stabilirà la retribuzione al di sotto della quale non si deve andare, deve essere uguale per tutte e tutti i lavoratori- trici di un settore e eliminerà tutte quelle forme anomale di contratti utili a sottopagare i lavoratori.

SOSTENIAMO CON FORZA LA PROPOSTA DI LEGGE SUL SALARIO MINIMO, VIENI A FIRMARE IL 2 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 19,00 CI TROVI CON IL GAZEBO A LADISPOLI, IN PIAZZA ROSSELLINI

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

