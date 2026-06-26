Sabato concerto alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri • Terzo Binario News

Sabato 27 giugno, sempre alle ore 20.00, presso la Necropoli della Banditaccia, avrà luogo il terzo concerto della rassegna “un’Estate in Musica”, ideata dal Direttore del PACT, Dr. Vincenzo Bellelli e da Federica Battafarano e realizzata con grande successo dall’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

Questa seconda edizione si sta caratterizzando come uno degli eventi di maggior rilievo per la musica cameristica, in uno dei più spettacolari scenari italiani. I concerti, che si svolgono all’aperto e al tramonto, rendono ancor più magico e suggestivo questo tesoro del nostro territorio ed il pubblico, sempre numeroso, ha dato prova di grande apprezzamento per questa importante iniziativa, apprezzando particolarmente anche il brindisi di benvenuto che, allietando le calde serate estive, rende l’atmosfera ancor più piacevole e familiare.

Il prossimo concerto propone due capolavori del repertorio cameristico, con due delle sonate più famose per violino e pianoforte, vale a dire: l’op 13 di Gabriel Faurè, appassionata opera giovanile, che si caratterizza da un lirismo pieno di virtuosismi e la celeberrima “Sonata in La” di Caesar Franck che, con la sua forma ciclica, racconta una vera e propria storia musicale, con i temi che si ripresentano nei vari movimenti, trasformandosi da malinconiche solitudini per evolvere a trionfali esaltazioni. Due brani che non si ascoltano facilmente, la cui proposta arricchisce il nostro territorio. Al violino Simone Spilabotte ed al pianoforte Giacomo Bellucci. Un appuntamento da non mancare.