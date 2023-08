La Sagra dell’Uva di Cerveteri vista dall’alto grazie al drone di Nicola Russo, in arte Maverick filmaker • Terzo Binario News

Immagini in esclusiva dei fuochi d’artificio e della sfilata dei Carri Allegorici

Quella che si è conclusa ieri è stata una Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti con un vero e proprio record di presenze. Per quattro giorni, Cerveteri è stata letteralmente presa d’assalto da turisti, visitatori e appassionati del territorio etrusco.

La redazione di Terzobinario è in grado di farvi vedere in esclusiva delle immagini meravigliose catturate dall’alto da Nicola Russo in arte Maverick Filmaker, che con estrema professionalità e bravura ha saputo regalarci dei momenti davvero inediti della 60esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti

Potete seguire Maverick anche sui social:

https://instagram.com/maverick_filmaker?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

