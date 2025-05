Csp rimuove 14 tonnellate di rifiuti dalle casette di legno a Civitavecchia • Terzo Binario News

“C’è voluto un grande lavoro di squadra per rimuovere le tonnellate di rifiuti che si erano accumulati nell’area delle casette di legno, nel quartiere di San Liborio.

Il risultato: 14 tonnellate di rifiuti tra sanitari, ceramica, mobilia, bottiglie di vetro, plastica, elettrodomestici e sfalci.

È questo il bilancio dell’attività di rimozione dei rifiuti, fortemente voluta dal CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici, svoltasi a San Liborio con il supporto del Comando di Polizia Municipale.

Da ieri mattina, le squadre di operatori addetti alla rimozione dei rifiuti, allo spazzamento e al verde, sono infatti riusciti a far tornare pulita gran parte dell’area con l’ausilio di autocarri a ragno, restituendo decoro e pulizia nel popoloso quartiere.

In totale sono stati raccolti 3290 kg di materiali ingombranti, 6190 kg di mobilia, 3440 kg tra materiale inerte e sfalci, e 7 quintali di elettrodomestici, per lo più frigoriferi.

Le operazioni di pulizia proseguiranno anche nei prossimi giorni per la presenza di veicoli abbandonati e non assicurati su suolo pubblico. Questo perché la rimozione di questi veicoli è una procedura complessa che richiede un periodo di tempo per garantire che siano rispettati tutti gli obblighi legali, tra cui la verifica della loro assicurazione.