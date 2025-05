A Cannes, successo per la presentazione dell'International Tour Film Fest 2025 all'Italian Pavilion • Terzo Binario News

L’evento, a ingresso gratuito, con ospiti, proiezioni e workshop si terrà a Civitavecchia dal primo al 5 ottobre

Sala gremita, grande partecipazione e atmosfera internazionale per la presentazione della 14ª edizione dell’International Tour Film Festival (ITFF), tenutasi lunedì 19 maggio alle ore 10 presso il Salon Marta dell’Hotel Majestic, inserito nel programma ufficiale dell’Italian Pavilion a Cannes.

L’evento, organizzato da CivitaFilm, ha anticipato i contenuti e le novità della prossima edizione del festival, in programma a Civitavecchia dall’1 al 5 ottobre 2025.

Tra i presenti in sala, oltre al Presidente del festival Piero Pacchiarotti, al Direttore Artistico Antonio Flamini hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni cinematografiche italiane e internazionali, registi, produttori, giornalisti di settore e ospiti internazionali tra cui: il produttore Angelo Bassi, il regista Christian Marazziti, il Vicepresidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani Franco Mariotti e ancora Sylvie Nwet Presidente del festival internazionale Yara di Yaounde, Donatella Pascucci per il Ministero della Cultura Direzione Cinema, Simone Gialdini direttore di ANEC associazione esercenti, Giulio Mezzanotte per ANICA, Marcello Foti per il Centro di Cinematografia Sperimentale, Max Nardari regista, Mauro John Capece regista, la fondatrice della rivista W AllWoman Magazine Maria De Sousa e numerosi altri addetti ai lavori.

Durante la presentazione sono stati assegnati i prestigiosi ITFF Cannes Award, riconoscimenti speciali volti a valorizzare personalità e opere che si sono distinte nell’ultimo anno per innovazione e promozione della cultura cinematografica. I premiati di questa edizione sono stati:

Iris Peynado, Actress, Producer, Member of the European Film Academy Italy + Dominican Republic

Steve Della Casa, Conservatore della Cineteca Nazionale e critico cinematografico.

Durante l’incontro sono state presentate tutte le sezioni storiche del festival dove spicca la seconda edizione del premio Mafalda Molinari e i nuovi concorsi della 14ª edizione, tra cui le sezioni dedicate ad opere realizzate con intelligenza artificiale, al Vertical Movies e al mondo cosplayer con il concorso Fanitudine.

Sono stati inoltre annunciati i presidenti delle giurie internazionale di tutte le sezioni composte da operatori di spicco del settore cinematografico, televisivo e della comunicazione.

Piero Pacchiarotti, presidente del festival, ha dichiarato: “L’ITFF si conferma un punto di riferimento per il cinema internazionale, capace di dialogare con le nuove tecnologie e di valorizzare i giovani talenti. La ormai consolidata presentazione a Cannes rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni.”

Antonio Flamini, direttore artistico, ha aggiunto “Siamo orgogliosi di portare a Cannes l’eccellenza del nostro festival e di consolidare le collaborazioni con realtà internazionali, aprendo nuove prospettive per il cinema del futuro.”

L’evento si è concluso con i saluti augurali e l’invito a partecipare numerosi alla 14ª edizione dell’International Tour Film Fest di Civitavecchia, dal 1 al 5 ottobre 2025, con ingresso gratuito che prevede anche quest’anno un ricco programma di proiezioni, ospiti, incontri e workshop.

nelle foto: Piero Pacchiarotti e Antonio Flamini premiano Iris Peinado e Steve della Casa. Il gruppo vede sa sinistra: Franco Mariotti, Christian Marazziti , Antonio Flamini, Iris Peynado, Angelo Bassi e Piero Pacchiarotti