Civitavecchia Summer Festival, il 12esimo spettacolo è con Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinziu • Terzo Binario News

In Piazza della Vita il 10 agosto con “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia annuncia con grande soddisfazione l’ingresso nel cartellone del Summer Festival 2025 di un nuovo spettacolo che ha già registrato notevoli successi in tour: “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, con Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius.

Lo spettacolo, che andrà in scena il prossimo 10 agosto alle ore 21.30 in Piazza della Vita, rappresenta il dodicesimo appuntamento ufficiale del festival estivo cittadino.

«Siamo felici di accogliere un evento che, oltre ad aver conquistato il pubblico con il suo linguaggio originale e provocatorio, porta con sé un messaggio di inclusione e riflessione», ha dichiarato l’assessore al turismo Piero Alessi. «Il Summer Festival di Civitavecchia vuole unire intrattenimento di qualità e attenzione ai temi sociali.».

Prodotto e distribuito da Paolo Ruffini, lo show ha già collezionato il tutto esaurito in tutte le prime 19 date del tour, e ha ricevuto un’accoglienza entusiasta in teatri di prestigio come il TAM – Teatro degli Arcimboldi di Milano e il Teatro Brancaccio di Roma. Il pubblico civitavecchiese potrà ora vivere questa esperienza unica nell’ambito di un festival che si conferma, anno dopo anno, tra i più dinamici e apprezzati del litorale.

I biglietti per lo spettacolo saranno presto disponibili su TicketOne.