Vinti a Civitavecchia 7500 euro con un 7 'Doppio Oro' al 10eLotto • Terzo Binario News

La fortuna bacia il Lazio con il 10eLotto: nel concorso di giovedì 20 febbraio, come riporta Agipronews, da segnalare vincite per 34.500 euro: a Frosinone, in via Pier Luigi Giovanni da Palestrina, colpo da 20mila euro grazie a un 9, a cui si aggiungono 7.500 centrati a Civitavecchia, in provincia di Roma, con un 7 ‘Doppio Oro’ in via Achille Montanucci e altri 7mila euro portati a casa da un giocatore a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, grazie a un 6 ‘Doppio Oro’ messo a segno in via Orvietana.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 581,2 milioni da inizio anno.