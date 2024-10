Caos As Roma, De Rossi può tornare ma con Ranieri direttore tecnico • Terzo Binario News

Più defilato il nome di Roberto Mancini come successore di Ivan Juric

Per ora Ivan Juric ha diretto l’allenamento a Trigoria ma il suo destino appare segnato anche alla luce dello scontro avuto con qualche giocatore nel post-gara di Firenze. Sarà al timone della Roma nella sfida contro il Torino ma sono iniziati i movimenti per la successione.

La piazza preme per un ritorno di Daniele De Rossi (QUI), vittima di un esonero mai digerito. Ma stavolta Ddr vuole evitare sorprese così – con il contratto ancora in essere – avrebbe posto la condizione di avere a fianco Claudio Ranieri come direttore tecnico.

Il suo sarebbe un ruolo di garanzia, che gli eviti i guai avuti mesi fa con l’esonero.

Si è fatto anche il nome di Roberto Mancini, appena sollevato dal ruolo di ct della nazionale dell’Arabia Saudita ma la sua posizione appare più defilata.